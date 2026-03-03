Реклама

Россия
17:13, 3 марта 2026Россия

В Госдуме оценили возможность наступления ВСУ на Белгород

Депутат Соболев: ВС России не допустят наступления ВСУ на Белгород
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России не допустят наступления украинских войск на Белгород. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Курск наш научил уже всему, чтобы не допустить другого вторжения, в том числе на Белгород. (...) Я думаю, что мы не допустим», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что на харьковском направлении действует группировка «Север», командиры которой имеют все нужные разведывательные данные для отражения потенциального наступления.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы Украины ведут подготовку к возможному весеннему контрнаступлению около Белгородской области. Отмечается, что костяк украинской группировки состоит из иностранных наемников из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.

