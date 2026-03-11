Популярная певица вышла на сцену в мокром прозрачном платье

Певица Хилари Дафф вышла на сцену в мокром прозрачном платье Di Petsa

Американская певица Хилари Дафф вышла на сцену в откровенном образе. Фотографии с бэкстейджа шоу The tonight show публикует Page Six.

38-летняя знаменитость выступила перед публикой в прозрачном платье люксового бренда Di Petsa с дизайном, имитирующим мокрую ткань. Белый наряд также украшал высокий разрез до бедра. Завершали образ прозрачные босоножки марки Gianvito Rossi стоимостью 995 долларов (78 тысяч рублей).

Ранее вернувшаяся в соцсети Меган Фокс порадовала фанатов откровенным контентом. Популярная актриса снялась в нижнем белье и велосипедках. «Любовь была самым диким монстром из всех», — подписала знаменитость публикацию.