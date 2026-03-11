Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:05, 11 марта 2026Ценности

Популярная певица вышла на сцену в мокром прозрачном платье

Певица Хилари Дафф вышла на сцену в мокром прозрачном платье Di Petsa
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube

Американская певица Хилари Дафф вышла на сцену в откровенном образе. Фотографии с бэкстейджа шоу The tonight show публикует Page Six.

38-летняя знаменитость выступила перед публикой в прозрачном платье люксового бренда Di Petsa с дизайном, имитирующим мокрую ткань. Белый наряд также украшал высокий разрез до бедра. Завершали образ прозрачные босоножки марки Gianvito Rossi стоимостью 995 долларов (78 тысяч рублей).

Ранее вернувшаяся в соцсети Меган Фокс порадовала фанатов откровенным контентом. Популярная актриса снялась в нижнем белье и велосипедках. «Любовь была самым диким монстром из всех», — подписала знаменитость публикацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера

    Опубликована карта бункеров Зеленского

    Популярная певица вышла на сцену в мокром прозрачном платье

    В России рванули вверх продажи машин глобальных марок

    Россияне застряли в аэропорту Дубая с тысячами других пассажиров из-за атаки Ирана

    Пропавший пациент российской больницы три недели пролежал в шахте лифта

    Песков призвал не думать о Telegram

    Китай выступил с призывом к США и Ирану

    Названы самые популярные постные блюда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok