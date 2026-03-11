Вернувшаяся в соцсети Меган Фокс порадовала фанатов фото в белье

Вернувшаяся в соцсети Меган Фокс опубликовала откровенные фото

Американская актриса Меган Фокс, которая вернулась в соцсети после двухлетнего затишья, вновь порадовала фанатов откровенным контентом. Серия снимков опубликована на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда «Трансформеров» поделилась фото, на которых позирует в нижнем белье и велосипедках. «Любовь была самым диким монстром из всех», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала десятки тысяч комментариев и репостов. «Самая красивая», — отметил один из поклонников.

Ранее пластический хирург высказался об изменившейся фигуре Меган Фокс. Врач Павел Голованев объяснил подобные перемены липофилингом — пересадкой собственного жира.