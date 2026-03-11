Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:27, 11 марта 2026Ценности

Вернувшаяся в соцсети Меган Фокс порадовала фанатов фото в белье

Вернувшаяся в соцсети Меган Фокс опубликовала откровенные фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @CibelleLevi

Американская актриса Меган Фокс, которая вернулась в соцсети после двухлетнего затишья, вновь порадовала фанатов откровенным контентом. Серия снимков опубликована на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда «Трансформеров» поделилась фото, на которых позирует в нижнем белье и велосипедках. «Любовь была самым диким монстром из всех», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала десятки тысяч комментариев и репостов. «Самая красивая», — отметил один из поклонников.

Ранее пластический хирург высказался об изменившейся фигуре Меган Фокс. Врач Павел Голованев объяснил подобные перемены липофилингом — пересадкой собственного жира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Россиянка бросила на маленького сына плиту для сокрытия преступления

    Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

    Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok