Появилась версия смерти командира участвующего в СВО российского отряда

Писатель Садулаев сообщил, что командира «Родни» Николаева могла ждать ловушка

Командира участвующего в СВО добровольческого отряда «Родня» Евгения Николаева с позывным Гайдук, о смерти которого стало известно из публикации военкора Александра Симонова, могла ждать ловушка. Эта версия появилась в публикации писателя Германа Садулаева, лично знавшего Николаева.

По словам Садулаева, украинские военные могли специально ранить и не добить бойца, спасать которого в итоге отправился Николаев. «Приманка. Устроили хищной стаей засаду. Он понимал, но не мог оставить своего бойца. Поэтому никого не отправил. Командир. Пошел сам», — написал он.

Как сообщалось ранее, Николаев не выжил, пытаясь спасти раненного украинским дроном подчиненного во время выполнения задач на славянском направлении.