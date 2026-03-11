Реклама

15:18, 11 марта 2026Россия

Появилась версия смерти командира участвующего в СВО российского отряда

Писатель Садулаев сообщил, что командира «Родни» Николаева могла ждать ловушка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Командира участвующего в СВО добровольческого отряда «Родня» Евгения Николаева с позывным Гайдук, о смерти которого стало известно из публикации военкора Александра Симонова, могла ждать ловушка. Эта версия появилась в публикации писателя Германа Садулаева, лично знавшего Николаева.

По словам Садулаева, украинские военные могли специально ранить и не добить бойца, спасать которого в итоге отправился Николаев. «Приманка. Устроили хищной стаей засаду. Он понимал, но не мог оставить своего бойца. Поэтому никого не отправил. Командир. Пошел сам», — написал он.

Господи, открывай

Герман Садулаев

Как сообщалось ранее, Николаев не выжил, пытаясь спасти раненного украинским дроном подчиненного во время выполнения задач на славянском направлении.

