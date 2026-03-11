Предложено историческое решение по нефти из-за действий США в Иране

МЭА впервые предложило высвободить нефтяные резервы из-за ситуации на рынке

Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в своей истории выступило с инициативой высвободить из резервов крупнейший объем нефти. Предложение связывают с попыткой сгладить подорожание, возникшее на фоне американо-израильской военной операции в Иране, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации журналистов, предлагаемый объем превысит 182 миллиона барреля, которые члены организации направили из резервов в 2022 году. Источники уверяют, что финальное решение могут принять в среду. Это произойдет в случае, если страны-участницы единогласно поддержат идею.

Конфликт, вспыхнувший между США и Ираном, спровоцировал остановку судоходства через Ормузский пролив — ключевую торговую артерию, которая связывает страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иран, Оман) с мировыми рынками.

Ранее CBS News сообщал, что Иран якобы готовится установить морские мины в Ормузском проливе. По оценкам западных разведок, на вооружении Исламской Республики якобы может находиться от двух до шести тысяч мин.

До этого американский лидер Дональд Трамп пригрозил Тегерану «невиданными последствиями» в случае минирования транспортной артерии.