Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

Выдача иностранным профессионалам разрешений на работу в России выросла на 33 %

В 2025 году число выданных иностранным профессионалам разрешений на работу в России выросло на треть. Об увеличившемся притоке высококвалифицированных специалистов (ВКС) со ссылкой на статистику МВД о внешней миграции сообщает газета «Ведомости».

Количество приезжих иностранных специалистов выросло на 33 процента, с 50,8 до 75,4 тысячи человек. В то же время число аннулированных разрешений увеличилось с 16,1 до 20,2 тысячи.

По данным Росстата, в прошлом году численность иностранных граждан — высококвалифицированных специалистов составила 90 700 человек. Самыми главными поставщиками рабочей силы из стран дальнего зарубежья в четвертом квартале стали Китай, Индия, Вьетнам, Турция, Бангладеш.

Руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина ВШГУ РАНХиГС Михаил Бурда объяснил прирост числа иностранных профессионалов успешной реализацией планов по привлечению таких работников. В российской экономике сейчас усложняются производственные процессы и это требует от сотрудников определенного уровня квалификации, добавил он.

Одной из возможных причин роста числа оформленных разрешений на работу ВКС может быть наем номинальных сотрудников, допустил специалист по подбору сотрудников из дальнего зарубежья компании «Финвал» Сергей Суворов. По его мнению, этот механизм может использоваться в том числе как схема для обналичивания средств.

Искусственный интеллект (ИИ) и роботы не спасут экономику в условиях демографического спада без притока мигрантов. Такую возможность оценил премьер-министр Испании Педро Санчес, по его мнению, без привлечения привозной рабочей силы предотвратить экономический и демографический спад невозможно.