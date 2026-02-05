Реклама

20:24, 5 февраля 2026

Возможность ИИ и роботов спасти экономику без мигрантов оценили

Санчес: ИИ и роботы не спасут экономику в условиях демографического спада
Вячеслав Агапов

Фото: YOAN VALAT / Pool / Reuters

Искусственный интеллект (ИИ) и роботы не спасут экономику в условиях демографического спада без притока мигрантов. Такую возможность оценил премьер-министр Испании Педро Санчес, его слова приводит The New York Times.

По мнению премьера, без привлечения привозной рабочей силы предотвратить экономический и демографический спад невозможно.

«Западу нужны люди. В настоящее время лишь немногие страны демонстрируют рост численности населения. Если они не примут миграцию, их ожидает резкий демографический спад, который не позволит поддерживать экономику и систему государственных услуг», — пояснил Санчес.

В то же время миграция несет не только возможности, но и вызовы, и большинство из них связаны с бедностью, неравенством и ограниченным доступом приезжих к образованию и здравоохранению.

Ранее посол Афганистана в Москве Гуль Хасан заявил, что Россия ведет переговоры о привлечении трудовых мигрантов. Кабул готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры, пообещал он. Директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев рассказал, что трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана и других бывших союзных республик стали слишком дорогими для российских нанимателей, поэтому они ищут им замену на нетрадиционных направлениях.

