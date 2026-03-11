Реклама

16:30, 11 марта 2026

Продажи легковых автомобилей рухнули в Китае

Сокращение господдержки на 15 процентов обвалило продажи машин в Китае
Марина Аверкина

Фото: Rafael Martins / Reuters

По итогам февраля в Китае на 15 процентов упали продажи легковых автомобилей. За месяц их реализация составила 1,8 миллиона единиц, пишет Bloomberg.

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) объяснила отрицательную динамику совпадением двух факторов — плановым сокращением государственных субсидий и традиционным затишьем на фоне праздничных выходных по лунному календарю. Дополнительной причиной снижения интереса к электрокарам, включая гибриды, стало падение поставок машин на новых источниках энергии до почти 765 тысяч единиц (на 14 процентов).

Но на фоне вялого внутреннего спроса китайские производители нарастили зарубежные поставки. Экспорт автомобилей из Китая в феврале подскочил на 52 процента. В частности, компания BYD активно расширяет свою деятельность на рынках Южной Америки и Великобритании, а Geely продолжает усиливать свое присутствие в Бразилии и Южной Африке.

Ранее россиянам назвали фразы, которые сорвут сделку по продаже автомобиля с пробегом. «Лучшая стратегия при продаже — замолчать и дать говорить фактам: состоянию автомобиля и документам», — заявил руководитель сертифицированного центра по ремонту и техническому обслуживанию, автомеханик Дмитрий Павлов.

