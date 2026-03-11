Названы стоп-слова для автовладельцев при продаже машины с пробегом

Эксперт Павлов перечислил фразы, которые сорвут сделку по продаже автомобиля

При продаже машины с пробегом очень важно не сболтнуть лишнего. Какие фразы автовладельцу не стоит говорить потенциальному покупателю, рассказал порталу aif.ru руководитель сертифицированного центра по ремонту и техническому обслуживанию, автомеханик Дмитрий Павлов.

По словам специалиста, заявления о том, что машина находится в идеальном состоянии («машина в идеале, я за ней следил»), являются шаблоном, за которым часто скрываются реальные недостатки. Вместо расхваливания эксперт посоветовал предлагать изучить документы и результаты диагностики.

Уточнять, что автомобиль «не битый, не крашеный», тоже не стоит. Павлов отметил, что рядовой автолюбитель редко на серьезном уровне разбирается в нюансах кузовного ремонта, поэтому любое упоминание о повреждениях в такой форме прозвучит как попытка скрыть правду.

Желание срочно продать машину из-за острой нужды в деньгах («срочно продаю, деньги очень нужны») сразу ставит продавца в уязвимое положение. Покупатель сразу же начнет сбивать цену, воспользовавшись ситуацией. Кроме того, подобные слова можно расценить как желание избавиться от автомобиля до проявления серьезных неисправностей.

Скрученный пробег нередко кроется за словами о том, что «не гонял, ездил только по трассе». Кроме того, по словам эксперта, для подвески и двигателя это уточнение не имеет значения, а вот для лакокрасочного покрытия может быть хуже — из-за сколов от гравия.

Автомеханик также посоветовал избегать упоминания о неработающих «мелких» деталях вроде кондиционера или магнитолы. Если поломка не была устранена перед продажей, это сигнализирует об экономии на обслуживании. Это автоматически вызывает сразу много мыслей у покупателя — от потенциальных трат до корректировки стоимости.

Упоминать единственного владельца-пенсионера тоже не надо. Специалист пояснил, что такой автомобиль часто страдает от отсутствия должного обслуживания и соответствующих проблем. Эксперт отметил, что упоминание о продаже машины через один-два месяца после его приобретения с невнятным объяснением причин, для покупателя может стать сигналом, что перед ним перекупщик.

Особую бдительность, по мнению механика, должны вызывать заявления о том, что «масло в автомобиле не течет». Если человек начинает хвастаться отсутствием проблем, не дожидаясь вопроса, значит, такие проблемы уже были. Любые фразы с использованием слова «просто» в контексте поломок Павлов назвал маркером заведомого преуменьшения серьезности проблемы.

«Лучшая стратегия при продаже — замолчать и дать говорить фактам: состоянию автомобиля и документам», — подытожил эксперт.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков призвал уравнять в правах водителей машин и электросамокатов.