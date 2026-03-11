В России предложили официально признать водителями пользователей СИМ

Эксперт Кадаков призвал уравнять в правах водителей машин и электросамокатов

Всем управляющим любыми средствами индивидуальной мобильности (СИМ), оснащенными моторами (включая электрические), следует официально присвоить статус водителей. Тогда водители «КамАЗа» и электросамоката при столкновении на дороге будут обладать равными правами и обязанностями. Такое мнение изданию «Ридус» высказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По словам эксперта, водителям СИМ необходимо выдавать соответствующие удостоверения. Кроме того, любое происшествие с их участием он предложил в обязательном порядке квалифицировать как дорожно-транспортное происшествие.

Кадаков обратил внимание на последствия обсуждаемого запрета на движение электровелосипедов по тротуарам. По его словам, это решение автоматически приведет пользователей на проезжую часть. Он отметил, что многие из них «не имеют четкого представления о правилах дорожного движения», что при любых инцидентах сделает крайними автомобилистов. Кадаков напомнил, что «в КОАП нет никаких штрафных санкций для водителя электровелосипедов».

Он отметил, что до сих пор отсутствует их внятная классификация, и в данную категорию зачастую попадают устройства с двигателями, которые по своим характеристикам значительно ближе к мопедам. В особенности это касается электровелосипедов.

Непонимание у специалиста вызывает и терминология, согласно которой люди, передвигающиеся на устройствах с электромоторами по тротуарам или дорогам, именуются «пользователями», а не водителями или пешеходами. Кадаков недоумевает, почему отдельные категории «пользователей» вправе управлять электровелосипедами, способными набирать высокую скорость.

В качестве выхода из сложившейся ситуации эксперт предложил два возможных сценария: введение полного запрета или установление жестких и четких правил для лиц, управляющих техникой с электродвигателями, которая позволяет передвигаться без применения мускульной силы. Но во втором случае будет сложно контролировать частные СИМ, подчеркнул он.

