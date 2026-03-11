Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
12:36, 11 марта 2026Авто

Российский автопроизводитель резко поднял цены на все свои машины

В России резко выросли цены на все автомобили УАЗ 2026 модельного года
Марина Аверкина

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В России резко выросли цены на автомобили УАЗ 2026 модельного года. Повышение в размере от 47 400 до 60 600 тысяч рублей затронуло весь модельный ряд производителя, пишут «Автоновости дня».

Наименьшее удорожание зафиксировано у внедорожника «Хантер». Стандартное исполнение теперь стоит 1 720 000 рублей (рост на 47 600 рублей), а версия «Экспедиция» оценивается в 2 035 000 рублей (на 47 400). Машины семейства СГР прибавили в цене от 47 400 до 50 500 рублей в зависимости от версии. Теперь минимальная стоимость модели — 1 640 000 рублей.

Флагманский «Патриот» стал дороже на 59 400 рублей (1 925 000 рублей). Созданный на той же базе «Пикап» в аналогичной комплектации поднялся в цене на 59 тысяч рублей (1 950 000).

Максимальный скачок продемонстрировали компактные грузовики коммерческой линейки «Профи». Цены на эти автомобили выросли в диапазоне от 57 200 до 60 600 рублей (от 1 990 000 до 2 535 000 рублей).

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что продажи машин глобальных брендов в России выросли в 2,5 раза за два месяца 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянске — день траура по погибшим от ракетной атаки ВСУ. Выросло число пострадавших, самых тяжелых везут в Москву

    МиГ-29 получил китайские гиперзвуковые ракеты

    Лыжник Голубков принес сборной России третье золото Паралимпиады-2026

    Россиянин совершил непристойные действия при ребенке и попал под следствие

    Мать бойца раскрыла подробности о 68 днях обороны позиций ее сыном на СВО

    Кремль высказался об участии Британии в атаке ВСУ на Брянск

    В ВСУ назвали ответственных за удар по Брянску

    Москвичам назвали время пробуждения змей

    44-летнюю Наталью Водянову заметили на показе в Париже

    Открыт удивительный способ восстановления роговицы глаза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok