В России рванули вверх продажи машин глобальных марок

Аналитик Целиков: Продажи иномарок в России выросли в 2,5 раза за два месяца

За два месяца 2026 года на учет в России встали 24,4 тысячи новых легковых автомобилей глобальных брендов. Этот показатель в 2,5 раза больше, чем год назад, когда объем не превышал 10 тысяч единиц. Речь идет обо всех марках, за исключением китайских, российских и белорусских. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Доля автомобилей глобальных брендов на российском рынке достигла 15,2 процента, тогда как в начале 2025 года она составляла около 6 процентов. По мнению эксперта, одним из факторов, повлиявших на ситуацию, стало разочарование покупателей в ожиданиях скорого возвращения западных компаний.

«В начале прошлого года, на волне начавшихся переговоров с США по Украине, появилась иллюзия скоро возвращения мировых брендов в Россию. И потенциальные покупатели новых авто перешли в режим "ждунов". За год "переговоров" иллюзия рассеялась», — объясняет Целиков. Кроме того, ужесточение условий по утилизационному сбору в декабре прошлого года подтолкнуло к действиям тех, кто опасался окончательного закрытия каналов импорта.

Лидером рейтинга стала Mazda с результатом 4871 единиц. Основной спрос пришелся на модель CX-5. Прошлогодний лидер Toyota переместился на вторую строчку с 4093 машинами. Тройку лидеров замкнул немецкий BMW, чьи продажи составили 2180 единиц. В первой пятерке также оказались Volkswagen (2036 машин) и Skoda (1518). Причем все бренды из топ-15 закончили показывают положительную динамику.

Почти половина всех учтенных автомобилей (48,4 процента) принадлежит японским производителям. На долю немецкого автопрома пришлось 28,2 процента, еще 11,7 процента заняла Южная Корея. При этом значительная часть этой техники — 68,5 процента — была произведена на китайских мощностях. Также аналитик отметил, что 80 процентов от общего числа машин глобальных брендов составили кроссоверы разных размеров и классов.

