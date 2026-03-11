Проект российского кроссовера официально закрыли

Проект «Москвич 5» закрыт из-за несоответствия ожиданиям производителя

Проект компактного российского кроссовера «Москвич 5» официально закрыт. Как рассказала «Российской газете» менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая, автомобиль после тестирования показал несоответствие ожиданиям производителя.

«Вот сколько было произведено, столько и останется. Что же касается нескольких выпущенных машин, они дальше могут реализовываться. Либо они утилизируются, либо их можно выпустить на вторичный рынок, поскольку машины сертифицированы», — добавила Новицкая.

Менеджер также отметила, что компания хотела бы, чтобы две параллельные линейки «Москвича» — на базе MG и JAC, продолжали развиваться.

По словам Новицкой, точно на рынке останется «Москвич 3», на который больший планы, а также идет работа над седаном на базе MG.

Ранее известный российский производитель автомобилей анонсировал выпуск первой модели авто с панорамной крышей.