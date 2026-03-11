Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
22:02, 11 марта 2026Авто

Проект российского кроссовера официально закрыли

Проект «Москвич 5» закрыт из-за несоответствия ожиданиям производителя
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Проект компактного российского кроссовера «Москвич 5» официально закрыт. Как рассказала «Российской газете» менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая, автомобиль после тестирования показал несоответствие ожиданиям производителя.

«Вот сколько было произведено, столько и останется. Что же касается нескольких выпущенных машин, они дальше могут реализовываться. Либо они утилизируются, либо их можно выпустить на вторичный рынок, поскольку машины сертифицированы», — добавила Новицкая.

Менеджер также отметила, что компания хотела бы, чтобы две параллельные линейки «Москвича» — на базе MG и JAC, продолжали развиваться.

По словам Новицкой, точно на рынке останется «Москвич 3», на который больший планы, а также идет работа над седаном на базе MG.

Ранее известный российский производитель автомобилей анонсировал выпуск первой модели авто с панорамной крышей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Театры Москвы сделали заявление о перебоях интернета

    Названа тема переговоров Дмитриева с представителями администрации Трампа

    Проект российского кроссовера официально закрыли

    Названо условие участия Ирана в переговорах о мире

    Фонд бизнесмена Галицкого вложил десятки миллионов долларов в боеприпасы для ВСУ

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok