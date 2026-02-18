Реклама

13:45, 18 февраля 2026Авто

Российский производитель заявил о выпуске первой модели авто с панорамной крышей

«АвтоВАЗ»: Модернизация позволила оснастить Lada Azimut панорамной крышей
Марина Аверкина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кроссовер Lada Azimut станет первой моделью «АвтоВАЗа», которая будет выпускаться с панорамной крышей и люком. Это стало возможным после того, как в производственный процесс была внедрена технология лазерной сварки, заявили в пресс-службе автоконцерна. Соответствующее сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как пояснили в компании, это решение должно поднять качество сборки кузовов на более высокий уровень. «Лазерная сварка применяется для соединения компонентов панорамной крыши в точках, критически важных для поддержания заданной геометрии кузова. Суммарная длина лазерных швов составляет 18 сантиметров, что в дальнейшем исключает течи и гарантирует выверенную работу механизмов. Кроме того, новая технология позволяет достичь высокой прочности кузова и жесткости на кручение», — отметили в компании.

На «АвтоВАЗе» подчеркнули, что комплекты для лазерной сварки были спроектированы и изготовлены силами отечественного производителя. Специалисты завода уже прошли обучение для работы с новым оборудованием, и линия готова выдавать запланированный объем продукции.

Ранее стало известно, что калининградский завод «Автотор» завершил 2025 год с увеличением объемов выпуска автомобилей более чем на 10 процентов относительно показателя 2024 года.

