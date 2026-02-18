Российский завод резко увеличил производство автомобилей

«Ведомости»: «Автотор» нарастил выпуск машин более чем на 10 процентов

Завод «Автотор», расположенный в Калининграде, завершил 2025 год увеличением объемов выпуска автомобилей более чем на 10 процентов относительно 2024 года, пишут «Ведомости». Об этом заявил председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

По его словам, на фоне общего падения рынка в прошлом году автопроизводитель улучшил показатели, зафиксированные на 31 декабря 2024 года. Тогда цифра составила 30 400 машин. Он отметил, что прирост чуть более 10 процентов — это «немного» и «с точки зрения бизнеса это вряд ли можно назвать заметным ростом».

Горбунов также затронул вопрос загруженности производственных линий. В 2025 году этот показатель находился на уровне около 10 процентов от проектной мощности, в то время как возможности завода рассчитаны на выпуск до 350 тысяч машин ежегодно.

