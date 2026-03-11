Реклама

11:03, 11 марта 2026Силовые структуры

Пропавший пациент российской больницы три недели пролежал в шахте лифта

В Адыгее возбудили дело из-за тела пожилого пациента в шахте лифта больницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения тела 69-летнего пациента Адыгейской республиканской больницы в шахте лифта медучреждения. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, грузовой лифт на 7-м этаже урологического отделения медицинского учреждения оказался доступен для посторонних лиц. Пожилой пациент хотел спуститься вниз и шагнул внутрь, провалившись в шахту. При падении он получил несовместимые с жизнью травмы. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, сразу после исчезновения мужчины начались его поиски. Пенсионера искали три недели.

13 февраля его исчезновение обнаружила медсестра, которая зашла в палату и заметила, что все вещи пациента на месте. Семья пыталась обнаружить пропавшего с помощью записей на камерах видеонаблюдения, но они оказались не подключены.

Пропавшего помогали искать многочисленные волонтеры и полиция. Обнаружить тело мужчины удалось лишь 2 марта, после того люди стали жаловаться на запах от лифтовой шахты.

Ранее сообщалось, что лифт с несколькими пациентами сорвался и упал в шахту в пермской больнице имени Архангела Михаила и всех небесных сил.

