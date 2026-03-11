Реклама

Забота о себе
15:28, 11 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

Врач Крашкина: Тревожное расстройство не зависит от внешних обстоятельств
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom

Чувство беспокойства, которое возникает без повода и мешает в работе и личной жизни, может быть симптомом тревожного расстройства, рассказала психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина. Об этом ярком признаке она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Крашкина объяснила, что в некоторых ситуациях, например, перед экзаменом, тревога — это нормально. О тревожном расстройстве же можно говорить, когда она появляется без причины, присутствует почти постоянно и кажется непреодолимой. Психотерапевт добавила, что человек также чувствует страх, даже если ничего страшного не происходит, и не может полноценно спать, работать и общаться с людьми.

«При тревожных расстройствах человек испытывает постоянное внутреннее напряжение и беспокойство, не может расслабиться, постоянно ждет неприятностей. В голове крутятся навязчивые мысли: "Со мной что-то случится", "Я опозорюсь", "Я не справлюсь". Часто возникает желание избегать ситуаций, вызывающих тревогу — общественных мест, транспорта, выступлений, физических нагрузок», — объяснила врач.

По словам психотерапевта, у тревожного расстройства могут быть и физические проявления: учащенное сердцебиение, головокружение, одышка, дрожь, потливость, тошнота, сухость во рту и чувство сдавленности в груди.

Ранее Крашкина рассказала, как брак влияет на продолжительность жизни. Врач заявила, что состоящие в отношениях люди живут дольше одиночек.

