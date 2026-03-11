Раскрыты подробности о планировавшем подрыв военной авиатехники россиянине

ФСБ: Россиянин, планировавший подрыв самолетов, доставил БПЛА в регионы

Россиянин, задержанный за подготовку подрывов российской военной авиатехники, организовал доставку в Московскую и Калужскую области необходимого ему оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным силовиков, доставлены были беспилотники, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Сам мужчина не раз выезжал на разведку к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве. Его задержали на территории Ивановской области.

Ранее сообщалось, что житель Владимирской области готовился подорвать военные самолеты. Такое задание дал ему агент Службы безопасности Украины.