20:55, 11 марта 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

ТАСС: Самолет ВСУ для ударов по Брянску могли поднять из Одесской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Воздушные силы Украины для нанесения ударов по Брянску ракетами Storm Shadow могли поднять самолет из Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«К нам поступает информация, что самолет для ударов по Брянску мог подняться из Одесской области», — передает агентство слова собеседника.

Также известно, что в ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению пресс-службы полка, операторы дронов полка участвовали в аэроразведке целей, по которым был нанесен ракетный удар.

Ранее в США президента России Владимира Путина назвали сдерживающим начало третьей мировой войны фактором. По словам журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.

