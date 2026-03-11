Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

ТАСС: Самолет ВСУ для ударов по Брянску могли поднять из Одесской области

Воздушные силы Украины для нанесения ударов по Брянску ракетами Storm Shadow могли поднять самолет из Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«К нам поступает информация, что самолет для ударов по Брянску мог подняться из Одесской области», — передает агентство слова собеседника.

Также известно, что в ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно заявлению пресс-службы полка, операторы дронов полка участвовали в аэроразведке целей, по которым был нанесен ракетный удар.

