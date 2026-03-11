Реклама

12:53, 11 марта 2026Бывший СССР

В ВСУ назвали ответственных за удар по Брянску

Пресс-служба 413-го полка СБС ВСУ рассказала об участии в ударе по Брянску
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

В ракетном ударе по Брянску участвовал 413-й полк сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщило само украинское подразделение.

Согласно заявлению пресс-службы, операторы дронов полка участвовали в аэроразведке целей, по которым был нанесен ракетный удар. Отмечается, что беспилотникам якобы также удалось зафиксировать момент атаки.

413-й полк «Рейд» был создан в сентябре 2024 года. В 2024-2025 годах участвовал в боях в Курской области, затем переброшен на юг Донецкой народной республики.

О ракетном ударе ВСУ по Брянску стало известно 10 марта. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.

