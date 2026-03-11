Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Таким образом губернатор официально подтвердил сообщения Telegram-каналов, в которых упоминался именно этот боеприпас и называлось это количество выпущенных по городу ракет.
10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow
Атака на Брянск была совершена 10 марта. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами удара стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.