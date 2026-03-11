Реклама

Россия
11:10, 11 марта 2026Россия

Официально подтверждена версия атаки ВСУ Storm Shadow на Брянск

Губернатор Богомаз подтвердил, что по Брянску было выпущено 7 ракет Storm Shadow
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Таким образом губернатор официально подтвердил сообщения Telegram-каналов, в которых упоминался именно этот боеприпас и называлось это количество выпущенных по городу ракет.

10 марта украинские террористы совершили бесчеловечный акт, ударив по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow

Александр Богомаз

Атака на Брянск была совершена 10 марта. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Жертвами удара стали 6 жителей города. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для исключения вероятности подобных ударов российским военным нужно добиться победы в спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
