В России обвалились продажи автомобилей популярной марки

Аналитик Целиков: Российские продажи Lixiang упали еще на 36 процентов

Объемы продаж Lixiang на российском рынке продолжают падать. В январе и феврале 2026 года регистрацию прошли 1052 новых машины этого бренда, что на 36 процентов хуже показателя годичной давности (1650 единиц). Такие данные в своем Telegram-канале опубликовал аналитик Сергей Целиков.

По мнению эксперта, один из самых популярных еще два года назад брендов в России стал стремительно терять популярность только по одной причине — из-за значительного роста цен.

Наибольшим спросом за отчетный период пользовался гибридный кроссовер L7 (564 единицы). Следом идут модели L6 (312) и L9 (166). Эксперт напомнил, что в 2025 году на первичный учет встали 13,1 тысячи автомобилей Lixiang, что на 44 процента меньше, чем годом ранее (23,2 тысячи).

Ранее стало известно, что по итогам февраля в Китае на 15 процентов упали продажи легковых автомобилей. За месяц их реализация составила 1,8 миллиона единиц. Но на фоне вялого внутреннего спроса китайские производители нарастили зарубежные поставки.