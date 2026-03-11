Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 11 марта 2026Путешествия

Россиян предостерегли от хранения в сейфе отеля некоторых вещей

Турэксперт Гажиенко: Ювелирные изделия и деньги не стоит хранить в сейфе отеля
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Galina Zhigalova / Shutterstock / Fotodom

Российским путешественникам не стоит класть ювелирные изделия и деньги в сейф отеля во время отдыха. Об этом News.ru рассказал турэксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

Представитель туриндустрии предостерег россиян от хранения в тайнике номера ценных бумаг и оригиналов документов без копий, а также семейных реликвий. «Если вещь незаменима, разумнее оставить ее в банковской ячейке или оформить страховку», — посоветовал Гажиенко.

Специалист подчеркнул, что в хранилище нельзя складывать предметы, которые противоречат законам, и легковоспламеняющиеся материалы, такие как лаки, растворители, газовые баллончики, зажигалки. Помимо этого, в бронированном шкафу не следует содержать биологические материалы, препараты, некоторые произведения искусства, старинные документы и пленки, так как они требуют особого температурного контроля.

Ранее россиянам раскрыли способ упаковки вещей в ручную кладь по методу «судоку». По словам автора материала, эта техника позволит составить 27 образов из небольшого гардероба.

