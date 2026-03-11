Россиянам назвали способы привлечь внимание работодателей к своему резюме

В сегодняшних условиях сложного рынка труда соискателям труднее выделиться среди большого числа кандидатов, рассказала основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. В беседе с «Лентой.ру» специалист дала несколько действенных советов тем, кто находится в поиске работы.
По словам Курбановой, одна из распространенных ошибок кандидатов — использовать автоматические боты для массовых откликов на вакансии. Такие сервисы с помощью искусственного интеллекта могут отправлять резюме на десятки позиций подряд, ориентируясь только на ключевые слова. Однако специалист объяснила, что рекрутеры видят историю откликов соискателя.
«Массовые отклики с помощью ботов часто приводят к обратному эффекту. Рекрутер видит, что кандидат откликнулся на десятки разных ролей, и у него возникает ощущение, что человек просто бесцельно рассылает резюме», — отметила Курбанова.
Также собеседница «Ленты.ру» посоветовала находящимся в поиске работы россиянам учитывать особенности работы рекрутеров. Она рассказала, что за ночь на одну вакансию может поступить несколько сотен откликов, но специалисты по подбору персонала обычно просматривают только первые десятки или максимум сотню резюме. Поэтому один из способов повысить свои шансы — отправлять отклики рано утром или поздно ночью: вероятность попасть в начало списка увеличивается.
Отдельное внимание Курбанова рекомендовала уделять сопроводительным письмам. По ее словам, рекрутеры действительно читают их.
Лучше не использовать формальные фразы вроде «прошу рассмотреть мое резюме», а коротко объяснить, какой опыт у вас есть и как он связан с задачами в вакансии. Не нужно описывать весь свой опыт: найдите в тексте своего резюме ключевые функции и ключевой проект, на который ищут сотрудника, и расскажите об этом
Еще один важный фактор, по словам специалиста, — автоматические системы отбора кандидатов. После отклика через сайты вакансий резюме часто попадает в корпоративные системы подбора персонала, где резюме проходит первичный скрининг алгоритмами ИИ.
«Если в вакансии указаны конкретные инструменты или технологии, их стоит использовать и в формулировках резюме. Многие системы сначала проверяют совпадение ключевых слов», — пояснила эксперт.
При этом Курбанова добавила, что попытки обмануть алгоритмы, например, добавляя большое количество скрытых ключевых слов, могут привести к обратному эффекту, поскольку современные системы умеют распознавать такие приемы.
Специалист также подчеркнула, что поиск работы сегодня требует продуманной стратегии. Резюме должно показывать не только обязанности, но и результаты работы, заметила она. По словам Курбановой, работодатели хотят видеть конкретные достижения, например, рост выручки, оптимизацию процессов или внедрение новых инструментов.
Еще одним важным инструментом остается профессиональный нетворкинг, рассказала собеседница. Она сообщила, что значительная часть вакансий закрывается через рекомендации и личные контакты еще до их публичного размещения, и иногда один разговор с бывшим коллегой может оказаться эффективнее десятков откликов на сайтах.
Курбанова также отметила, что кандидатам важно реалистично оценивать ситуацию на рынке — количество вакансий сокращается быстрее, чем число работников, поэтому конкуренция остается высокой.
«Работодатели сейчас осторожнее открывают новые позиции и чаще выбирают кандидатов, которые уже владеют нужными инструментами», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, соискателям также стоит внимательно подходить к зарплатным ожиданиям и ориентироваться не на прежний уровень дохода, а на текущую ситуацию на рынке, поскольку работодатели могут выбирать из большого числа кандидатов с разными финансовыми ожиданиями.
В целом, как отметила специалист, поиск работы сегодня во многом напоминает маркетинг: больше шансов у тех, кто умеет демонстрировать свою ценность для бизнеса и говорить на языке результатов.
