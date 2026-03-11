Россиянин получил ножом в пах за гостеприимство

Житель Дагестана пустил незнакомца переночевать и получил ночью ножом в пах

Мужчина из Дагестана пустил к себе в дом незнакомца, а тот пырнул его ножом в пах. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Гостеприимный мужчина встретил незнакомого человека по пути домой. Водитель не мог завести свою «Ладу», и дагестанец предложил ему переночевать у него дома. Ночью хозяин проснулся от шума и увидел, что гость роется в шкафу — последний, испугавшись ответственности, пырнул приютившего его мужчину в пах, а затем убежал. Спустя некоторое время он сам сдался полиции.

В суде нападавший заявил, что просто искал в шкафу теплые вещи. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

