13:23, 11 марта 2026

Россиянин получил ножом в пах за гостеприимство

Житель Дагестана пустил незнакомца переночевать и получил ночью ножом в пах
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мужчина из Дагестана пустил к себе в дом незнакомца, а тот пырнул его ножом в пах. Об этом в среду, 11 марта, сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Гостеприимный мужчина встретил незнакомого человека по пути домой. Водитель не мог завести свою «Ладу», и дагестанец предложил ему переночевать у него дома. Ночью хозяин проснулся от шума и увидел, что гость роется в шкафу — последний, испугавшись ответственности, пырнул приютившего его мужчину в пах, а затем убежал. Спустя некоторое время он сам сдался полиции.

В суде нападавший заявил, что просто искал в шкафу теплые вещи. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

Ранее на Камчатке 48-летний мужчина избил инспектора ДПС, который составлял протокол на него и его знакомого.

