Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 11 марта 2026Ценности

Россиянка посмотрела фото со свадьбы и нашла смущающую деталь

Юзерша ttattibrown показала смутившее ее поведение мужа и свекрови на свадьбе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ttattibrown

Живущая в Израиле пользовательница Татьяна (фамилия не указана) с никнеймом @ttattibrown из Владимира, Россия, показала смутившее ее поведение мужа и свекрови на свадьбе. Ролики на данную тему появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что посмотрела фото со своей свадьбы и нашла обеспокоившую ее деталь. Так, на всех полученных кадрах с торжества избранник юзерши и его мать обнимали друг друга или держали за руки. При этом женщина позировала в облегающем мини-платье светло-серого цвета.

«Еще перед нашей свадьбой я пересылала подобные видео своему на тот момент жениху со словами "Ну и кринж, надеюсь, у нас такого точно не будет"», — указала в подписи автор поста.

Кроме того, несмотря на просьбы девушки, свекровь принесла на торжество цветы. «Она умудрилась прийти на свадьбу со свадебным букетом со словами "Я взяла на всякий случай, вдруг мой [букет] тебе понравится больше, чем твой". На общие фотографии она тоже вышла со своим букетом, пока я не попросила его убрать», — вспомнила пользовательница.

При этом в одном из роликов россиянка заявила, что в данном браке пострадала от домашнего насилия и впоследствии развелась с мужем.

В январе 2025 года сообщалось, что мать жениха обругали в сети из-за одной непристойной детали в свадебном образе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    В российском курортном городе из-за атаки ВСУ загорелся многоэтажный жилой дом

    Орбан сообщил об угрозах украинцев его семье

    Мишустин уволил заместителя главы федерального ведомства

    Россиянам назвали способ бороться с чужим мусором в доме

    Малышева посоветовала занимающейся бурным сексом паре посетить психиатра

    В России включат вакцины от рака в программу ОМС

    Популярный симптом связали с риском тяжелых системных заболеваний

    На Западе высказались об изменении тактики Израиля против Ирана

    Дочь одержимой пластикой телезвезды ответила на критику внешности матери

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok