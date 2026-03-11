Россиянка посмотрела фото со свадьбы и нашла смущающую деталь

Юзерша ttattibrown показала смутившее ее поведение мужа и свекрови на свадьбе

Живущая в Израиле пользовательница Татьяна (фамилия не указана) с никнеймом @ttattibrown из Владимира, Россия, показала смутившее ее поведение мужа и свекрови на свадьбе. Ролики на данную тему появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка рассказала, что посмотрела фото со своей свадьбы и нашла обеспокоившую ее деталь. Так, на всех полученных кадрах с торжества избранник юзерши и его мать обнимали друг друга или держали за руки. При этом женщина позировала в облегающем мини-платье светло-серого цвета.

«Еще перед нашей свадьбой я пересылала подобные видео своему на тот момент жениху со словами "Ну и кринж, надеюсь, у нас такого точно не будет"», — указала в подписи автор поста.

Кроме того, несмотря на просьбы девушки, свекровь принесла на торжество цветы. «Она умудрилась прийти на свадьбу со свадебным букетом со словами "Я взяла на всякий случай, вдруг мой [букет] тебе понравится больше, чем твой". На общие фотографии она тоже вышла со своим букетом, пока я не попросила его убрать», — вспомнила пользовательница.

При этом в одном из роликов россиянка заявила, что в данном браке пострадала от домашнего насилия и впоследствии развелась с мужем.

