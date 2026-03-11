Реклама

Словакия пригрозила Украине из-за «Дружбы»

Посол Андреев: Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Ardan Fuessmann / Globallookpress.com

Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) из-за приостановки поставок по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил посол России в Братиславе Сергей Андреев в разговоре с ТАСС.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если поставки нефти для Словакии по "Дружбе" не будут восстановлены, словацкое правительство оставляет за собой право принять и другие меры, в частности, отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС», — сказал дипломат.

Ранее Фицо заявил, что для Словакии крайне необходимы поставки нефти, проходящие через территорию Украины по «Дружбе», но украинский президент Владимир Зеленский не собирается их продолжать. Он утверждает, что Зеленский только делает вид, что нефтепровод поврежден, хотя спутниковые снимки четко подтверждают, что это не так.

