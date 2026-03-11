Реклама

Силовые структуры
13:26, 11 марта 2026Силовые структуры

Со счета российского бизнесмена захотели изъять миллиарды рублей в пользу государства

Генпрокуратура просит изъять в доход государства миллиарды со счетов Пономарева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства миллиарды рублей, полученные бизнесменом Константином Пономаревым от сдачи в аренду дизельных генераторов компании IKEA. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно иску, в период с 2007 по 2010 год Пономарев через аффилированные с ним компании сдавал в аренду ООО «ИКЕА МОС (торговля и недвижимость)» дизельные электростанции.

Как утверждают прокуроры, бизнесмен искусственно инициировал многочисленные судебные разбирательства с арендатором, после чего добился подписания выгодного для себя мирового соглашения. В результате 22 ноября 2010 года IKEA перечислила на счета его фирмы почти 25 миллиардов рублей.

В надзорном ведомстве считают, что Пономарев действовал в обход налогового и антиотмывочного законодательства, а полученные средства фактически вывел из легального оборота, стремясь к личному обогащению и уклонению от уплаты налогов. Генпрокуратура просит суд признать сделку ничтожной, изъять в доход государства 25 миллиардов рублей, а также шесть векселей номиналом по миллиарду рублей и один вексель на 100 миллионов рублей.

Пономарев осужден на 14 лет за хищения более миллиарда рублей у крупнейших банков. Ранее его также обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

