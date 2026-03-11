Реклама

07:03, 11 марта 2026

Спрогнозированы сроки завершения конфликта в Иране

Профессор Мюллерсон заявил, что конфликт в Иране может продлиться до конца лета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dimas Rachmatsyah / Globallookpress.com

Конфликт в Иране не будет краткосрочным, он может продлиться до конца лета. Такой прогноз озвучил эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, с юридической точки зрения США и Израиль совершили «ничем не спровоцированное вооруженное нападение» на Иран. Однако, как считает эксперт, им придется завершить боевые действия.

«Это связано с закрытием Ормузского пролива и разрушением энергетических объектов в странах Персидского залива. <…> Второй фактор — возможно, в краткосрочной и среднесрочной перспективе даже более важный — заключается в том, что Запад, главным образом США и Израиль, истощает свои запасы ракет-перехватчиков для дронов и ракет, таких как комплексы THAAD и Patriot», — пояснил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Израиль может ударить по Ирану ядерным оружием уже в скорое время. Он полагает, что Тель-Авив может прибегнуть к этому варианту без одобрения США, и Вашингтону не следует «обманывать себя» в этом вопросе.

