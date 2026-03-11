Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:37, 11 марта 2026Мир

В США допустили ядерный удар по Ирану

Макгрегор: Израиль может ударить по Ирану ядерным оружием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Израиль может ударить по Ирану ядерным оружием уже в скорое время. Такое развитие событий допустил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без консультации с нами. Так ли обстоит дело с господином [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет», — сказал он.

По его словам, Израиль может прибегнуть к этому варианту без одобрения США, и Вашингтону не следует «обманывать себя» в этом вопросе.

Ранее Такер Карлсон заявил, что война против Ирана направлена на установление нового мирового порядка. «Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира», — высказался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Управляющая европейским борделем рассказала о странных сотрудниках и клиентах

    Вероятность раскола команды Трампа из-за Ирана оценили

    Водителям в России напомнили о ежегодной весенней опасности на дорогах

    Пытавшаяся прогулять школу девочка оказалась на операционном столе

    В США заявили о готовности России «выручить» Европу и Израиль

    Предложено историческое решение по нефти из-за действий США в Иране

    На Западе рассказали о вызвавшем панику заявлении Путина

    В США допустили ядерный удар по Ирану

    Британец описал отдых в отеле Турции фразой «повсюду русские, это катастрофа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok