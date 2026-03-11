Реклама

Стало известно о неспособности Пентагона расследовать удар по иранской школе

Виктория Кондратьева
Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Пентагон оказался не в состоянии провести расследование удара США по школе в Иране из-за сокращений, начатых в ведомстве его новым главой Питом Хегсетом. Об этом пишет Politico.

В прошлом году глава Пентагона сократил штат ряда подразделений, включая группу, которая способствует снижению рисков для гражданского населения, известную как Центр передового опыта по защите гражданского населения. По данным источников издания, численность сотрудников, занимавшихся этим вопросом, снизилась примерно на 90 процентов.

«Настоящая проблема заключается в том, насколько администрация заботится о жертвах среди гражданского населения. При администрации, которая заботится о [жертвах среди гражданского населения], Центр был бы полезен. Если же им все равно, то есть ли центр или нет, уже не имеет значения», — заявил Politico неназванный сотрудник Пентагона.

7 марта президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на начальную школу для девочек в Минабе. По его словам, военные Исламской Республики якобы неаккуратно обращаются со своими боеприпасами.

