TimesLive: Администрация Трампа добивается от ЮАР выхода из БРИКС

Администрация президента США Дональда Трампа добивается от ЮАР выхода из БРИКС. Об этом сообщает газета TimesLive.

Издание приводит слова посла США в ЮАР Лео Брента Бозелла, напомнившего о том, что год назад Вашингтон обратился к властям республики с пятью требованиями. В числе прочего Соединенные Штаты хотят, чтобы ЮАР вышла из БРИКС, стала внеблоковым государством и отказалась от иска против Израиля в Международном уголовном суде.

«Трамп сказал: "Я хочу, чтобы Южная Африка снова стала нейтральной страной". Это не слишком большая просьба — нейтралитет. Это то, чего он хочет», — заявил дипломат, отметив, что у Вашингтона «заканчивается терпение».

10 февраля состоялся телефонный разговор президента ЮАР Сирила Рамафозы с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств отметили важность продолжения координации подходов РФ и ЮАР, в том числе в рамках G20 и БРИКС.