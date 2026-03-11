Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 11 марта 2026Экономика

Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

Экс-сенатор Епифанова: Ипотечные ставки опустятся на 0,4 процентного пункта
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ипотечные ставки в России пойдут на убыль в следующем месяце. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделилась арбитражный управляющий Минюста, экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Как предполагает Епифанова, на заседании 20 марта Центробанк понизит ключевую ставку с 15,5 до 14-15 процентов. Рынок кредитования начнет реагировать на решение регулятора с небольшой задержкой. Спустя две недели, по словам бывшего сенатора, ставки по потребительским кредитам опустятся на 0,3-0,5 процентного пункта. Ставки по ипотеке также уменьшатся в пределах 0,2-0,4 процентного пункта. «Это вполне отражает постепенное охлаждение инфляционных рисков и готовность банков смягчать условия кредитования по мере стабилизации экономики», — прокомментировала Епифанова.

Существенного снижения ставок в ближайшее время собеседница издания не ожидает, по крайней мере до тех пор, пока денежно-кредитная политика в стране не перейдет к устойчивому смягчению. Заемщикам Епифанова советует действовать осознанно: сравнивать условия разных банков и адекватно оценивать собственную долговую нагрузку.

Ранее эксперты предрекли спад выдач ипотеки в России в 2026 году. Как считают аналитики, большинство семей, планировавших покупку жилья в течение года, уже оформили ипотеку, опередив введение новых ограничений по семейной программе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев атаковал одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России. Минобороны раскрыло последствия ударов

    Россиян предупредили о рисках покупки и аренды дачи

    Мостовой рассказал об отношении к уехавшим за границу спортсменам в 90-е

    В России обвалились продажи автомобилей популярной марки

    Зеленский высказался о дате возобновления работы нефтепровода «Дружба»

    Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке

    Ощутимое землетрясение произошло в российском регионе

    Пара туристов отправилась на пляж с родственниками и не выжила у них на глазах

    В России рассказали о новых мерах поддержки участников СВО и их семей

    Уехавший в США российский комик высказался об американском гражданстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok