00:46, 11 марта 2026Мир

В Белом доме ответили на вопрос о снятии санкций с России

Левитт: Администрация Трампа обсуждает вопрос снятия санкций с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пока лишь обсуждает вопрос снятия санкций с российской нефти. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я знаю, что Министерство финансов и команда президента по энергетике продолжают обсуждать этот вопрос, и в конечном итоге они проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения», — ответила она на вопрос о возможном снятии ограничений с России и Венесуэлы.

Левитт подчеркнула, что у нее нет более детальной информации о новых санкциях или их отмене.

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент допустил ослабление антироссийских санкций. «Из-за временного дефицита нефти на мировом рынке мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — сказал чиновник.

