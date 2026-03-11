Реклама

В Европе оценили препятствие в виде Фицо в предоставлении кредита Украине

Politico: ЕС счел Фицо меньшим препятствием для кредита Украине, чем Орбана
Варвара Кошечкина
Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Евросоюз счел премьер-министра Словакии Роберта Фицо менее серьезным препятствием на пути к предоставлению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, чем его венгерского коллегу Виктора Орбана. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

«Брюссель считает Фицо, который присоединился к Орбану в блокировании кредита Украине, меньшим препятствием», — говорится в материале.

В частности, один из чиновников заявил, что ЕС «приближается к цели» в вопросе убеждения Фицо пойти навстречу. Издание сообщает, что словацкий премьер, вероятно, «отступил от своей воинственной позиции» после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В декабре 2025 года ЕС договорился предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Этот заем стал альтернативой использования замороженных российских активов на эти цели. Однако выдать средства не удалось, поскольку Венгрия наложила вето на эту помощь в рамках спора с украинской стороной о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».

8 марта Роберт Фицо заявил, что Словакия готова перенять эстафету блокирования европейского кредита Украине от Венгрии, чтобы добиться восстановления прокачки нефти через Украину.

