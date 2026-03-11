Реклама

Россия
07:04, 11 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме предложили зачислять каждому новорожденному 100 тысяч рублей из бюджета

Депутат Миронов предложил зачислять каждому новорожденному 100 тысяч рублей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: khunnok studio / Shutterstock / Fotodom

В России предложили зачислять каждому новорожденному 100 тысяч рублей из федерального бюджета на именной спецсчет. С таким законопроектом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился руководитель думской фракции «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Предлагаю при рождении каждому ребенку открывать именной спецсчет и зачислять на него 100 тысяч рублей из федерального бюджета, чтобы после наступления совершеннолетия молодые люди смогли воспользоваться этими деньгами вместе с накопившимися процентами», — заявил Миронов.

Согласно законопроекту, открывать сберегательный счет должен Пенсионный фонд на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Накопленные средства будут весьма кстати молодым людям, которые только начинают свою жизнь и еще не успели собрать деньги, чтобы без кредитной кабалы оплатить учебу, купить автомобиль или со временем вложить средства в строительства дома или покупку квартиры

Сергей Мироновпредседатель партии «Справедливая Россия»

Миронов напомнил, что, по информации Росстата, в 2024 году в России родилось 1,22 миллиона малышей.

«Для сравнения — в 2015 году родилось 1,88 миллиона детей, и эти цифры говорят о сложной ситуации с демографией в стране. Из-за нехватки финансов и проблем с жильем многие молодые семьи отказываются от рождения детей. Соответственно, введение системы сберегательных счетов снимет часть опасений молодых родителей за будущее своих детей», — указал парламентарий.

Автор законопроекта отметил, что 100 тысяч — небольшая сумма, но такой подход подчеркнет внимание государства к судьбе каждого новорожденного.

«Очевидно, что введение детского сберегательного счета в России позволит реализовать сразу несколько стратегических задач: снизить уровень социального неравенства, обеспечить детям равный старт при вступлении во взрослую жизнь, снять основной психологический барьер для создания семьи и рождения первого ребенка у молодых семей», — заключил лидер СР.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал снизить допустимую долю расходов на коммунальные услуги для пенсионеров и ряда других льготных категорий граждан.

