Экономика
11:01, 25 февраля 2026Экономика

В России призвали расширить льготы на оплату ЖКУ ряду категорий граждан

Депутат Нилов призвал снизить допустимую долю расходов на ЖКХ для пенсионеров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Допустимую долю расходов на коммунальные услуги необходимо снизить для пенсионеров и ряда других льготных категорий граждан. Расширить льготы призвал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

В данный момент федеральный порог допустимых расходов на оплату ЖКУ, при превышении которого семья получает субсидию, составляет 22 процента. Парламентарий считает, что его нужно уменьшить по крайней мере для некоторых категорий граждан — пенсионеров, многодетных матерей либо отцов-одиночек — и закрепить это на федеральном уровне.

«Это было бы справедливо. То есть мы выделяем определенные социально уязвимые категории наших граждан, и для них устанавливается соответствующий предел, при превышении которого выделяются субсидии», — пояснил он.

Помимо этого, подчеркнул депутат ГД, вместо того чтобы собирать для получения льгот справки и документы, россияне должны получать субсидии автоматически, поскольку вся необходимая информация уже содержатся в базах данных и ведомствах.

Ранее в феврале глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил возмещать молодым семьям, где каждому из супругов не более 35 лет, а также неполным семьям с единственным родителем младше 35 лет взносы на капитальный ремонт.

