Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 11 марта 2026Мир

В Иране спрогнозировали глобальный конфликт из-за одной ошибки США

КСИР: Региональная война станет глобальной, если США атакуют «ключевой пролив»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Региональная война может стать глобальной, заявил один из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в беседе с Al Jazeera.

«Как мы и говорили с самого начала, если Соединенные Штаты допустят такую ошибку, ситуация значительно усложнится. Вскоре другой ключевой пролив постигнет та же участь, что и Ормузский», — заявил представитель иранских служб безопасности. Однако он не стал уточнять о каком проливе идет речь.

Источник также подчеркнул, что планы Ирана по обеспечению безопасности и обороне реализуются поэтапно. По его словам, у Тегерана «еще много козырей в рукаве».

Ранее иранский аналитик Сейед Хошешм заявил, что Тегеран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. По его словам, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

Однако до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ливан нанес массированные удары по Израилю

    Трамп сделал прогноз по ценам на нефть

    Венгрия уличила Зеленского во лжи

    Российский губернатор рассказал о страшных последствиях атаки ВСУ на регион

    В Иране спрогнозировали глобальный конфликт из-за одной ошибки США

    Названы сроки завершения интенсивной фазы бомбардировок Ирана

    В Хорватии сравнили Евросоюз со стаей домашних кошек

    Зеленский пожаловался на давление США по вопросу окончания войны

    Файлы Эпштейна взломали

    Забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok