В Иране спрогнозировали глобальный конфликт из-за одной ошибки США

КСИР: Региональная война станет глобальной, если США атакуют «ключевой пролив»

Региональная война может стать глобальной, заявил один из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в беседе с Al Jazeera.

«Как мы и говорили с самого начала, если Соединенные Штаты допустят такую ошибку, ситуация значительно усложнится. Вскоре другой ключевой пролив постигнет та же участь, что и Ормузский», — заявил представитель иранских служб безопасности. Однако он не стал уточнять о каком проливе идет речь.

Источник также подчеркнул, что планы Ирана по обеспечению безопасности и обороне реализуются поэтапно. По его словам, у Тегерана «еще много козырей в рукаве».

Ранее иранский аналитик Сейед Хошешм заявил, что Тегеран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. По его словам, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

Однако до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.