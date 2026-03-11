Реклама

19:58, 11 марта 2026Россия

В России включат вакцины от рака в программу ОМС

Минздрав России разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Минздрав России разработал проект по включению онковакцин в бесплатную медпомощь на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, планируется включить пептидную вакцину «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком, персонализированную терапию мРНК-вакциной, а также Т-клеточную иммунотерапию.

Помимо 2026 года, вакцины включат на плановый период в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2027 и 2028 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя разработки вакцин от рака, заявил, что Россия способна предоставить своим гражданам все необходимые лекарства. По его словам, власти в режиме реального времени тщательно контролируют доступность препаратов во всех регионах.

