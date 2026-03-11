Реклама

17:40, 11 марта 2026Силовые структуры

В российском регионе предотвратили 27 терактов

На Ставрополье за год полиция предотвратила 27 терактов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На Ставрополье правоохранители за год пресекли подготовку 27 терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение от пресс-службы думы Ставропольского края по итогам заседания комитета думы края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям.

Согласно предварительному отчету о работе региональной полиции за 2025 год, по пресеченным терактам установлено 25 лиц, 20 из которых действовали в интересах запрещенных проукраинских организаций. Кроме того, на заседании констатировали, что общее количество преступлений в Ставропольском крае ежегодно снижается.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку подрыва военной авиатехники.

