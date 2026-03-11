В российском регионе предотвратили 27 терактов

На Ставрополье за год полиция предотвратила 27 терактов

На Ставрополье правоохранители за год пресекли подготовку 27 терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение от пресс-службы думы Ставропольского края по итогам заседания комитета думы края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям.

Согласно предварительному отчету о работе региональной полиции за 2025 год, по пресеченным терактам установлено 25 лиц, 20 из которых действовали в интересах запрещенных проукраинских организаций. Кроме того, на заседании констатировали, что общее количество преступлений в Ставропольском крае ежегодно снижается.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку подрыва военной авиатехники.