Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:52, 11 марта 2026

В сети оценили внешность отметившей 17-летие дочери певицы МакSим

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Певица МакSим

Певица МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В сети оценили внешность отметившей 17-летие дочери российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Александры Луговцовой. Публикация появилась на странице звезды в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка показала лицо наследницы крупным планом. Девочка позировала с распущенными кудрявыми волосами, сделав макияж с тушью на ресницах и блеском на губах.

При этом в подписи исполнительница поздравила дочь, указав на различия в характере. «Какие же разные у нас с ней 17 лет! Удивляюсь ее разумности, душевной чистоте, доброте и здравомыслию», — заявила она.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях. «Мамины глаза!», «Мамина копия», «Как она похожа на вас, безумно красива», «Мамины глаза, взгляд и нос», «Какая она красивая стала», — отметили юзеры.

Александра — дочь МакSим от звукорежиссера Алексея Луговцова, с которым артистка состояла в браке с 2008 по 2011 год. Также у звезды есть 11-летняя дочь Мария, отцом которой стал бизнесмен Антон Петров.

Ранее в марте российская актриса Наталья Бочкарева показала внешность 18-летней дочери Марии Борисовой.

