Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:12, 11 марта 2026Мир

В США заявили о готовности России «выручить» Европу и Израиль

Макговерн: Россия может помочь Израилю и Европе выбраться из сложного положения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Россия может выручить Европу и Израиль, оказавшихся в тяжелом положении из-за войны США с Ираном. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что иранский конфликт затрагивает Европу и Израиль в большей степени, чем Штаты, у которых есть своя нефть. По его словам, европейцы до сих пор покупают нефть и газ из РФ «в немалом количестве», а Израиль может оказаться под угрозой «дезорганизации, если не уничтожения» из-за неспособности противостоять иранским атакам.

«Будем надеяться, кто-то сможет урегулировать эту ситуацию, прежде чем все зайдет слишком далеко. Думаю, русские действительно прощупывают почву. [Президент России Владимир] Путин разговаривал со всеми лидерами стран Персидского залива, у него есть контакты с Израилем. У него есть возможности», — сказал эксперт.

Ранее канал CNBC назвал Россию главным победителем в конфликте США и Ирана. Издание отметило, что для России, которая, несмотря на западные санкции, остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, рост цен на нефть напрямую приводит к увеличению государственных доходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Россиян предупредили о мошенничестве с кешбэком

    Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030

    В России водителям запретили рассказывать об одном виде тюнинга

    Microsoft не смогла устранить вспышки в Windows 11

    Волонтеры бросили клич о помощи для поиска троих детей в Подмосковье

    ВСУ ударили по Севастополю

    Управляющая европейским борделем рассказала о странных сотрудниках и клиентах

    Водителям в России напомнили о ежегодной весенней опасности на дорогах

    В США заявили о готовности России «выручить» Европу и Израиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok