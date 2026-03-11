В США заявили о готовности России «выручить» Европу и Израиль

Макговерн: Россия может помочь Израилю и Европе выбраться из сложного положения

Россия может выручить Европу и Израиль, оказавшихся в тяжелом положении из-за войны США с Ираном. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что иранский конфликт затрагивает Европу и Израиль в большей степени, чем Штаты, у которых есть своя нефть. По его словам, европейцы до сих пор покупают нефть и газ из РФ «в немалом количестве», а Израиль может оказаться под угрозой «дезорганизации, если не уничтожения» из-за неспособности противостоять иранским атакам.

«Будем надеяться, кто-то сможет урегулировать эту ситуацию, прежде чем все зайдет слишком далеко. Думаю, русские действительно прощупывают почву. [Президент России Владимир] Путин разговаривал со всеми лидерами стран Персидского залива, у него есть контакты с Израилем. У него есть возможности», — сказал эксперт.

Ранее канал CNBC назвал Россию главным победителем в конфликте США и Ирана. Издание отметило, что для России, которая, несмотря на западные санкции, остается одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, рост цен на нефть напрямую приводит к увеличению государственных доходов.