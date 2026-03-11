В ЦБ описали борьбу с инфляцией словами «основной удар позади»

Марданов: Самый резкий скачок цен случился в январе

Самый резкий скачок инфляции случился в январе, и ее основной удар остался позади. Такими словами борьбу с ростом цен описали в начальник главного управления Центрального банка России (ЦБ РФ) по ЦФО Рустэм Марданов, его слова приводит «News.ru».

Представитель регулятора отметил, что скачок цен в 1,62 процента был вызван налоговыми изменениями — бизнес перенес индексацию на начало 2026 года. Уже во второй половине января темпы инфляции пошли на спад.

Полный эффект от повышения налогов можно будет оценить по итогам первого полугодия. При этом регулятор сохраняет прогноз по годовой инфляции на уровне 4,5–5,5 процента в 2026 году с выходом на целевые 4 процента во второй половине года, добавил Марданов.

Ряд экспертов ждет, что на мартовском заседании совет директоров ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП). Так, 20 марта регулятор может опустить ключевую ставку до 15 процентов, допустил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. В то же время стоит учитывать, что рубль больше не поддерживают валютные операции в рамках бюджетного правила, а также принимать во внимание неопределенность на рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке.