Названо возможное решение ЦБ по ключевой ставке в марте

Тимошенко: ЦБ на мартовском заседании может опустить ключевую ставку до 15 %

На заседании совета директоров 20 марта Центробанк (ЦБ) может опустить ключевую ставку до 15 процентов. Возможное решение регулятора назвал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, его цитирует РИА Новости.

По мнению эксперта, Банк России на ближайшем заседании продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) и снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов. В то же время стоит учитывать, что рубль больше не поддерживают валютные операции в рамках бюджетного правила, что может повлиять на решение ЦБ.

Кроме того, источником неопределенности выступает эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за котором на мировых рынках растет стоимость энергоресурсов, а поставки некоторых товаров в Россию блокируются и задерживаются.

«Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте», — заявил Тимошенко.

Из-за ирано-израильского конфликта в России может начаться дефицит помидоров. В Иране застряли более полутора тысяч российских дальнобойщиков, которые везли в Тегеран зерно, крупу и муку, а обратно — овощи и фрукты. Со слов водителей, если их не выпустят в ближайшее время, продукты испортятся и в стране может начаться дефицит томатов, лимонов, грейпфрутов, винограда, перцев, черешни.