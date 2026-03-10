Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:58, 10 марта 2026Экономика

Названо возможное решение ЦБ по ключевой ставке в марте

Тимошенко: ЦБ на мартовском заседании может опустить ключевую ставку до 15 %
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

На заседании совета директоров 20 марта Центробанк (ЦБ) может опустить ключевую ставку до 15 процентов. Возможное решение регулятора назвал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, его цитирует РИА Новости.

По мнению эксперта, Банк России на ближайшем заседании продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) и снизит ставку сразу на 50 базисных пунктов. В то же время стоит учитывать, что рубль больше не поддерживают валютные операции в рамках бюджетного правила, что может повлиять на решение ЦБ.

Кроме того, источником неопределенности выступает эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за котором на мировых рынках растет стоимость энергоресурсов, а поставки некоторых товаров в Россию блокируются и задерживаются.

«Этот факт, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и, как следствие, роста инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте», — заявил Тимошенко.

Из-за ирано-израильского конфликта в России может начаться дефицит помидоров. В Иране застряли более полутора тысяч российских дальнобойщиков, которые везли в Тегеран зерно, крупу и муку, а обратно — овощи и фрукты. Со слов водителей, если их не выпустят в ближайшее время, продукты испортятся и в стране может начаться дефицит томатов, лимонов, грейпфрутов, винограда, перцев, черешни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Губернатор Брянской области обратился к местным жителям на фоне атаки ВСУ

    Зеленский назвал ударом по Украине возможное снятие санкций с России

    Названо возможное решение ЦБ по ключевой ставке в марте

    Раскрыты особенности iPhone 18 Pro

    Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

    Волочкова ответила на скандальное высказывание Тимоти Шаламе о балете

    Известная российская блогерша в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем

    Мужчина разнес китайский ресторан лопатой в надежде остановить новую эпидемию

    Претендовавшего на повышение российского судью лишили имущества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok