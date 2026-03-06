Реклама

Экономика
12:48, 6 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о дефиците помидоров из-за Ирана

Mash: В России может начаться дефицит помидоров из-за застрявших в Иране грузов
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В России может начаться дефицит помидоров из-за застрявших в Иране грузов. Об этом предупредил Telegram-канал Mash.

Из-за военных действий в регионе более полутора тысяч российских дальнобойщиков не могут покинуть Иран.

«Наши везли в Тегеран зерно, крупу и муку. Обратно — овощи и фрукты. Со слов водителей, если их не выпустят в ближайшее время, продукты испортятся. А это сотни миллионов убытка. Плюсом — в СКФО может начаться дефицит помидоров, лимонов, грейпфрутов, винограда, перцев, черешни», — пишут авторы.

Водители застряли в городе Астар у границы с Азербайджаном. В ночь с 5 на 6 марта около сотни фур преодолели границу, но еще 1400 ожидают возможности проезда. Связаться с посольством водители не могут, так как в регионе заглушаются интернет и мобильная связь.

Согласно данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center), движение судов в Ормузском проливе, заявления об остановке движения по которому звучат из атакованного США и Израилем Ирана, действительно почти полностью прекратилось. За последние сутки через пролив не прошел ни один нефтяной танкер, а всего было осуществлено «только два коммерческих транзита».

