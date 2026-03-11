Сийярто: Украина не может объяснить, зачем везти деньги через Венгрию

Украина уже столько дней не может объяснить, зачем перевозить миллионы наличной валюты через территорию Венгрии по странному маршруту. На это указал министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он напомнил, что из Киева прозвучало утверждение, будто это была транзакция между двумя банками. «Я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными», — высмеял политик. Сийярто также обратил внимание на странности в маршруте инкассаторов — фургоны с деньгами и золотом были задержаны на шоссе, ведущем не в сторону Украины, а на юг Венгрии.

По словам министра, с января через Венгрию было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков. «В этой схеме все очень подозрительно... Мы видим, что украинцы вмешиваются [в выборы] и заинтересованы в определенном исходе. А в то же время по Венгрии бродят 500 миллиардов форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас», — резюмировал он.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Венгрия конфисковала автомобили украинских инкассаторов с деньгами европейских подельников президента Украины Владимира Зеленского. Журналист отметил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан нанес точечный и болезненный удар «по ребяткам из Европы».