14:22, 11 марта 2026Силовые структуры

Задание из мессенджера стоило российским подросткам свободы

В Нижегородской области суд приговорил двух подростков за поджог на ЖД
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Нижегородской области суд приговорил двоих местных жителей в возрасте 15 и 16 лет за поджог железнодорожной инфраструктуры по заданию из мессенджера. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Одного из несовершеннолетних приговорили к шести годам воспитательной колонии, а второго — к восьми годам. Их признали виновными по статье 205 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2025 года подростки, действуя по заданию неизвестного куратора в мессенджере, за денежное вознаграждение совершили поджог релейного шкафа и двух шкафов пункта считывания информации на перегоне станций Тоншаево — Пижма Горьковской железной дороги.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ и транспортной полиции сразу после совершения преступления.

Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил двоих мужчин к срокам до 13 лет лишения свободы за поджог здания одного из военкоматов в Краснодаре в октябре 2022 года.

