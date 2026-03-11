Реклама

16:56, 11 марта 2026Мир

Захарова ответила на новые санкции Запада эмодзи скунса

Захарова прокомментировала новые санкции ЕС против Ирана и РФ эмодзи скунса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Рост цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном напрямую повлияет на благосостояние Запада. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала рост цен на топливо после обострения конфликта на Ближнем Востоке и заявила, что Европейскому союзу (ЕС) приходится изобретать новые способы экономии расходов. В качестве примера дипломат привела предложение нидерландской компании Energiebank «сократить продолжительность использования душа» для экономии энергии.

«Чувствую, к двадцатому пакету санкций [ЕС против России] они подойдут в хорошей форме», — высказалась пресс-секретарь МИД и добавила эмодзи скунса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу не через месяц, а без промедления. Он отметил, что поручит правительству рассмотреть возможность экспорта российского газа на более перспективные площадки. Лидер России подчеркнул, что в этом шаге нет политической подоплеки.

