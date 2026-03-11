Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:06, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Живущий в США российский комик сравнил Трампа с Жириновским

Живущий в США комик Незлобин заявил, что Трамп похож на Жириновского
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, сравнил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. О сходстве двух политиков он заявил в эфире телеканала «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано нежелательной организацией в России).

Незлобин прокомментировал видео с речью Трампа, который похвастался золотыми занавесками в Белом доме во время церемонии вручения медали Почета американским военным. Комик выразил мнение, что американскому главе «интересно все» и по своему психотипу он похож на бывшего лидера ЛДПР.

«Его просто несет, как Жириновского. Помните, он всегда говорил много и все. (...) И Трамп такой же точно», — сказал Незлобин.

Ранее комик также высмеял российских звезд, покинувших страну. Он в шутку заявил, что эмиграция стала мельчать.

Незлобин переехал в США в 2021 году. В Соединенных Штатах он продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    США «оголят» Южную Корею из-за Ирана

    Бывшего начальника из Минобороны России лишили миллионов

    Еще один мужчина исчез в районе пропажи семьи Усольцевых

    В Москве построят еще один небоскреб с «морем» и пляжем

    «Азов» застолбил место под Константиновкой и поплатился

    Москва приблизилась к новому рекорду

    Россиянин сжег мужчину на автобусной остановке

    В КСИР заявили о попытках Трампа найти посредников для перемирия с Ираном

    Трамп объявил войну одному виду рыб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok