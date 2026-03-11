Живущий в США российский комик сравнил Трампа с Жириновским

Живущий в США комик Незлобин заявил, что Трамп похож на Жириновского

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США, сравнил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с бывшим лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. О сходстве двух политиков он заявил в эфире телеканала «Дождь» (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов; признано нежелательной организацией в России).

Незлобин прокомментировал видео с речью Трампа, который похвастался золотыми занавесками в Белом доме во время церемонии вручения медали Почета американским военным. Комик выразил мнение, что американскому главе «интересно все» и по своему психотипу он похож на бывшего лидера ЛДПР.

«Его просто несет, как Жириновского. Помните, он всегда говорил много и все. (...) И Трамп такой же точно», — сказал Незлобин.

Ранее комик также высмеял российских звезд, покинувших страну. Он в шутку заявил, что эмиграция стала мельчать.

Незлобин переехал в США в 2021 году. В Соединенных Штатах он продолжил выступать со стендапом, в том числе на английском языке.