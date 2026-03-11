Реклама

17:55, 11 марта 2026

Звезда Comedy Woman заступилась за попадавшего в тюрьму США избранника

Звезда Comedy Woman Сысоева подтвердила, что ее парень попадал в тюрьму США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Бывшая актриса юмористического шоу Comedy Woman Надежда Сысоева подтвердила информацию о том, что ее новый парень, блогер, известный как Коля Безопасность, попадал в тюрьму США. Об этом она заявила в беседе с Hello!.

«Он оказался в американской тюрьме за незаконное пересечение границы штата, а не за то, что совершил что-то по-настоящему плохое или как-то грязно поступил», — заступилась артистка за избранника.

Сысоева выразила мнение, что ее бойфренд «оказался не в том месте не в то время». Звезда Comedy Woman также уточнила, что ее парень провел в исправительном учреждении два года.

Актриса добавила, что они с блогером встречаются три месяца. «[Он] захотел, чтобы я стала его, и добился этого. Окружил меня заботой, вниманием, делает мне сюрпризы какие-то приятные постоянно», — рассказала артистка.

Ранее Сысоева расплакалась на съемках популярного интернет-шоу «Токсики», в котором высмеивают знаменитостей. Об этом заявил один из ведущих проекта, комик Илья Соболев.

